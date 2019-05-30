اليوم الـ 25 من شهر رَمَضَان المُعَظَّم 1440هـ

*المغناطيسيّة الشّخصيّة**





*مُقدّمَة فى علم النّفس....





(تعريف المغناطيسيّة الشخصيّة)

هى تلك القوّة النفسيّة الكامنة فى الإنسان والتى لها شأنٌ عظيم فى تحقيق آماله ومن مُمَيزاتها أنها تُكسِب صاحبها ثقة من حوله وإحترامهم وإجلالهم له وتجعلهم مشدودين تجاهه كأنه قُطب مغناطيس.









((الفصل التّاسِع)) إقتراحات مُفيدة فى التطبيق العملى ، النظرة المركزيّة ، كيف تصير واثقاً بنفسك ، المُصَافَحَة المغناطيسيّة.





4-كيف تصير واثقاً بنفسك: يتفاوت حجم الثقة بالنفس بين شخصٍ وآخر بسبب عوامل التنشئة والبيئة والمكوّن الجسدى وتجارب الحياة ، كما أن حجم الثقة بالنفس يتفاوت بين فترةٍ وأخرى فتارة تكون ثقتنا بأنفسنا مرتفعة فى ذروتها عند شعورنا بالقوّة ، وتارةً نشعر باهتزاز الثقة عند شعورنا بالتوتر والقلق أمام مشكلات الحياة ، على أىّ الأحوال فاليوم الذى نتجهّز فيه للتقدّم لخطبة عروس ، أو التقدّم لوظيفة ، أو دخول إمتحان دراسى هام ، نكون قبلها بيوم فى حالة من التوتّر والقلق ، والنصيحة لمثل تلك الحالة بأن نختلى بأنفسنا فى الليلة التى تسبق المُقابلة فى غرفة هادئة بمفردنا ، ونقوم بعمل شهيق وزفير لمدّة خمسة إلى عشرة دقائق وعملية التنفس هذه رغم أنها تبدو بسيطة من ظاهرها لكنها مفيدة أكثر مما نتخيّل لتهدئة الأعصاب المشدودة ، ثم نتخيّل الطرف الآخر إن كان والد العروس أو الشخص المسئول عن التوظيف ونبدأ فى التحدث إليه وكأنه موجود بصوت مسموع ، ولأكثر من مرّة سوف نبدأ فى التعرف على مواطن اللعثمة والإرتباك المتوقّعة والتجهيز لتفاديها أو للردّ عليها ، هذه التمثيليّة التخيليّة رغم أنها تبدو غير مُستساغة للبعض لكنها ناجعة لتكوين رصيد لابأس به من الثقة بالنفس قبل مُقابلة نتجهّز لها.









4-المُصافحَة المغناطيسيّة: بعض الأشخاص يُقيّمون غيرهم من خلال المُصافحة باليد ، فمن كانت يده شديدة اللين "معروفة بإسم السمكة الميّتة" قد نستنتج أن صاحبها عديم الثقة بنفسه كسول أو خامل ، ومن كانت يده شديدة الصلابة قد نستنتج أن صاحبها خشن الطباع ، ولكى نُعطى الإنطباع الجذّاب للآخرين من خلال المُصافحة باليد علينا أن تكون يدنا متوسطة القوّة دون ضغط ملحوظ لتُعطى الإنطباع بالدفء والإهتمام للطرف الآخر ، هناك من يقوم بضم يده اليسرى مع اليُمنى فتكون يد الطرف الآخر بينهما ليُعطى الإنطباع له بأهميته الشديدة لكن خير الأمور الوَسَط.





***المَصْدَر: كتاب المغناطيسيّة الشخصيّة أو طرق الجاذبيّة وتقوية الإرادة لجمعيّة المباحث النفسيّة بأوروبا بقلم أحمد بهجت***



























