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الأهلي يكثف مفاوضاته مع "خليفة" مارتن لاسارتي

الخميس 30/مايو/2019 - 09:06 ص
الأهلي يكثف مفاوضاته مع خليفة مارتن لاسارتي
مارتن لاسارتي
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الفجر الرياضي
 
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كثف النادي الأهلي اتصالاته مع الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا لخلافة مارتن لاسارتي في تدريب القلعة الحمراء بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا 2019.

 


ويسعى الأهلي للاتفاق مع سباستيان ديسابر الذي سبق له تدريب الإسماعيلي على التفاصيل المادية تمهيدًا للإطاحة بمارتن لاسارتي وقدوم ديسابر.

 


وترى جماهير الأهلي أن مارتن لاسارتي لم يحقق طموحات القلعة الحمراء بدليل الخروج أمام صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية من دوري أبطال إفريقيا.

 

 

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