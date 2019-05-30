الأهلي يكثف مفاوضاته مع "خليفة" مارتن لاسارتي
الخميس 30/مايو/2019 - 09:06 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
كثف النادي الأهلي اتصالاته مع الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا لخلافة مارتن لاسارتي في تدريب القلعة الحمراء بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا 2019.
ويسعى الأهلي للاتفاق
مع سباستيان ديسابر الذي سبق له تدريب الإسماعيلي على التفاصيل المادية تمهيدًا للإطاحة
بمارتن لاسارتي وقدوم ديسابر.
وترى جماهير الأهلي أن مارتن لاسارتي لم يحقق طموحات القلعة الحمراء بدليل الخروج أمام صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية من دوري أبطال إفريقيا.
Advertisements
المزيد عن: مارتن لاسارتي ديسابر خليفة مارتن لاسارتي الاهلي اخبار الاهلي
- الأهلي يستعيد نجميه قبل معركة صن داونز
- "الخطيب" يجتمع بـ"لاسارتي" في الأهلي.. تعرف على التفاصيل
- مفاجأة.. محمد يوسف ورط لاسارتي في فضيحة صن داونز
- عاجل.. الخطيب يحسم مصير لاسارتي مع الأهلي
- مفاجأة.. الخطيب يفاوض الساحر لخلافة لاسارتي في الأهلي
- مفاجأة.. الأهلي يفاوض أفضل مدرب في إفريقيا لخلافة لاسارتي
- مفاجأة.. الخطيب فاوض الساحر بعد خسارة الأهلي من صن داونز بخماسية
- مدرب عالمي بدلاً من لاسارتي في الأهلي بعد المونديال الإفريقي
- بعد اقتراب رحيله .. كشف حساب مارتن لاسارتي في 122 يوما مع الأهلي؟
- الفرنسي "ديسابر" يقترب من تدريب الأهلي