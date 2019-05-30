وفاة بطل GODFATHER عن عمر يناهز 85 عاما

رحل عن عالمنا الفنان الأمريكي “كارمين كاريدي”، بعد دخوله في غيبوبة في أحد المراكز الطبية بولاية لوس أنغيلوس، وذلك عن عمر يناهز 85 عاما.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن صديق “كاريدي”، الممثل الأمريكي “تشاز بالمينتري”، أعلن خبر وفاة كاريدي اليوم، قائلا إن “كاريدي”، دخل في غيبوبة بمستشفى “Cedars-Sinai”، ولم يستعد وعيه حتى وفاته.

وقال وكيل أعمال “كارمين كاريدي”، إنه نُقل إلى المستشفى، بعدما تعرض لسقوط صعب، حيث كان يتلقى العلاج من إصابات في الظهر، لكن بعد حوالي شهر في المستشفى أصيب بالتهاب رئوي.

وأضاف أن الأطباء قالوا، يوم الخميس الماضي، إنه في حالة مستقرة ليخرج من المستشفى في اليوم التالي، لكن بدأت حالته الصحية تتراجع، وتم إلغاء خروجه من المستشفى، وبقي به حتى دخل في غيبوبة قبل وفاته بيوم.

واشتهر “كاريدي” بدور “كارمين روساتو”، الذي أداه في ثلاثية “The Godfather” الأسطورية، كما شارك في “ستارسكي”، و”هاتش”، كما شارك في “Taxi and Fame”، و”NYPD Blue”.

واكتسب “كارمين كاريدي”، سمعة سيئة لكونه أول شخص يتم طرده من أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية، المسؤولة عن توزيع جوائز الأوسكار، وذلك في عام 2004، بسبب انتهاكه سياسة الأكاديمية، بعد إرساله نسخة سرية من الأفلام عبر الإنترنت قبل عرضها.