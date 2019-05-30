فوز تشيلسي على أرسنال = خسارة يورجن كلوب لأبطال أوروبا
الخميس 30/مايو/2019 - 09:01 ص
الفجر الرياضي
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يعد فوز فريق تشيلسي الإنجليزي بلقب الدوري الأوروبي على حساب أرسنال نحسًا على يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي قبل مباراة توتنهام الإنجليزي يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتوج تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي فى عام 2012 على حساب فريق بنفيكا البرتغالي، بينما فى نفس الموسم خسر كلوب لقب دورى أبطال أوروبا مع بوروسيا دورتموند الألماني أمام بايرن ميونخ بهدفين لهدف على ملعب ويمبلي.
ويخوض ليفربول النهائي الثاني على التوالي في دوري أبطال أوربوا بعدما خسر النسخة الماضية أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 3-1.
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