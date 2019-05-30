حكم يوناني لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين طاقم تحكيم يوناني لإدارة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الساعة العاشرة مساء اليوم ضمن مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين من الدوري المصري.









وطلب الزمالك من اتحاد الكرة تعيين حكم أجنبي لمباراة فريقه مع الإنتاج الحربي رافضًا إسنادها لأي حكم مصري على أن تقام مباريات الفريق المتبقية في الدوري بحكام أجانب.











