يا بتفكر يا بتحس.. أغنية شيرين عبد الوهاب تحقق مشاهدات قياسية

حققت أغنية "يا بتفكر يا بتحس" للفنانة شيرين عبد الوهاب، 10.605.548 مليون مشاهدة بعد مرور قرابة شهر على طرحها بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب.









وقدمت شيرين الأغنية باللهجة اللبنانية لأول مرة، وهي تتر مسلسل " خمسة ونص" للنجمة اللبنانية نادين نجيم والسوري قصي خولي، الذي سيعرض في الموسم الرمضاني المقبل.









الأغنية من كلمات علي المولى، وألحان صلاح كردي وتوزيع جيجي حداد.