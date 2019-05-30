هجوم ناري.. التشكيلة المتوقعة لريال مدريد بالموسم المقبل

يضع نادي ريال مدريد الاسباني عدة صفقات ضمن أهدافه للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك في إطار خطة إدارة النادي الملكي لتدعيم الفريق للمنافسة على كافة البطولات بالموسم المقبل.





ويعتبر البلجيكي إيدين هازارد،لاعب تشيلسي، والفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان من أبرز النجوم الذي يسعي ريال مدريد لضمهم في الصيف المقبل، في المقبل يستعد بعض اللاعبين لمغادرة النادي أبرزهم نافاس، وجاريث بيل، وراموس، وايسكو.





وإليكم التشكيلة المتوقعة لريال مدريد الموسم القادم:





حراسة المرمي: كورتوا

الدفاع: ميندي - ناتشو - فاران - كارفخال

الوسط: ايريكسن - بوجبا - مودريتش

الهجوم: هازارد - يوفيتش - مبابي