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مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر (تغطية مباشرة) عبر قناة Youtube ON SPORT

الخميس 30/مايو/2019 - 07:44 ص
مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر (تغطية مباشرة) عبر قناة Youtube ON SPORT
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مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر (تغطية مباشرة) عبر قناة Youtube ON SPORT
استقر مجلس إدارة الزمالك علي بديل السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق الحالي والذي اقترب من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.
مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر (تغطية مباشرة) عبر قناة Youtube ON SPORT
وذكرت تقارير صحفية أن نادي الزمالك حسم اتفاقه مع خالد جلال المدير الفنى للفريق، من أجل تولى مهمة تدريب الفارس الأبيض عقب مواجهة الإنتاج الحربى المقبلة.
مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر (تغطية مباشرة) عبر قناة Youtube ON SPORT

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