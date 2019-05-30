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رابط ON SOPRT AND NILE SPORT مشاهدة مباراة ZAMALEK بث مباشر الدوري المصري LIVE HD اون سبورت ونايل سبورت

الخميس 30/مايو/2019 - 07:39 ص
رابط ON SOPRT AND NILE SPORT مشاهدة مباراة ZAMALEK بث مباشر الدوري المصري LIVE HD اون سبورت ونايل سبورت
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رابط ON SOPRT AND NILE SPORT مشاهدة مباراة ZAMALEK بث مباشر الدوري المصري LIVE HD اون سبورت ونايل سبورت
أعلن السويسري كريستيان جروس ،المدير الفني لفريق الزمالك ، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الإنتاج الحربي ، في العاشرة مساء اليوم الخميس على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري . 

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة الانتاج الحربي كلا من : 

في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش - عمر صلاح

في خط الدفاع : محمود علاء - محمد عبد السلام - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغنى - حازم امام - كماتشو - حمدي النقاز - عبد الله جمعه

في خط الوسط : محمود عبد العزيز - محمد حسن – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما - ايمن حفني - ابراهيم حسن - محمد ابراهيم - احمد زيزو

في خط الهجوم : خالد بو طيب - حميد احداد.

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