ليفربول يفكر في التعاقد مع نجم ريال مدريد

يفكر نادى ليفربول الإنجليزي في التعاقد مع الكولومبي " خاميس رودريجيز" لاعب ريال مدريد الإسبانى والمعار لصفوف بايرن ميونخ الألماني، بعد أن نال إعجاب المدير الفنى للريدز يورجن كلوب.





وشارك رودريجيز، أخر موسمين بنظام الإعارة لصفوف بايرن ميونيخ الألماني من فريق ريال مدريد.





ويملك بايرن ميونخ حق شراء اللاعب نهائياً بقيمة 42 مليون يورو، وشارك اللاعب هذا الموسم فى 28 مباراة وإستطاع تسجيل 7 أهداف وصناعة 6.