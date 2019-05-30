عودة الـ MSN.. التشكيلة المتوقعة لبرشلونة في الموسم المقبل

يستعد نادي برشلونة الاسباني لإبرام عدد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والاستغناء عن بعض اللاعبين، وذلك من أجل المنافسة بقوة على كافة بطولات الموسم المقبل.





ووفقًا لتقارير صحفية أن من أبرز اللاعبين المرشحين للانتقال لصفوف برشلونة الموسم القادم، الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام والذي يرغب في التواجد مع الفريق الكتالوني.





كما ذكرت تقارير أخري أن البرازيلي نيمار أيضًا دخل ضمن صفقات برشلونة المحتملة بالموسم المقبل، والمهاجم الصربي لوكا يوفيتش لاعب اينتراخت فرانكفورت جذب اهتمام الفريق الكتالوني وذلك بعد انسحاب ريال مدريد من ا لصفقة بسبب المقابل المالي الكبير الذي طلبه النادي الألماني.





ويبقي الاسباني جريزمان مهاجم أتليتكو مدريد أحد الصفقات المحتملة لبرشلونة، رغم غموض موقف اللاعب ووجود بعض الشكوك في غرفة الملابس بشأن إنتقاله للبرسا، بعد ظهور ريال مدريد، حيث أن اللوس بلانكوس لديهم فرصة رائعة للتوقيع معه مقابل 120 مليون يورو.





أما بالنسبة للراحلين عن برشلونة يستعد عدد من اللاعبين لمغادرة كامب نو هذا الصيف أبرزهم، فيليب كوتينهو وصامويل أومتيتي وإيفان راكيتيتش ونيلسون سيميدو وجاسبر كيليسين إلى ديمبيلي.





وإليكم التشكيلة المتوقعة لبرشلونة الموسم المقبل وفقًا للتغيرات المحتملة:

1

حراسة المرمي : تير شتيجن

الدفاع: ألبا - لينجليت - دي ليخت - روبرتو

الوسط: أرثر - بوسكيتس - دي يونج

الهجوم: ميسي - سواريز - نيمار

2

حراسة المرمي: بينا

الدفاع: روسيليون - توديبو - بيكيه - موسي واجو

الوسط: ريكارد بويج - كارليس ألينيا - فيدال

الهجوم: نيمار - يوفيتش - مالكوم