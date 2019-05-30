موعد طرح فيلم النسخة الجديدة لفيلم Men in Black لـ كريس هيمسورث

في الـ 21 من يونيو تستقبل صالات العرض السينمائية والعالمية فيلم Men in Black: International shaft، وهي النسخة الجديدة من الفيلم الذي سبق تقديمه وهو من بطولة كريس هيمسورث، تيسا سيمبسون، ريكا فيرجسون.









وكان النجم العالمي ويل سميث وتومي لي جونز قدما نفس الفيلم عام 1997، وحققا نجاحا كبيرا ليخوض كريس تحديا كبيرا لأنه سيضع نفسه في مقارنة مع أبطال العمل السابقين.









تدور أحداث الفيلم حول استعانة المنظمة السرية لمراقبة نشاط الكائنات الفضائية على كوكب الأرض بجهود المحققين (كاي)، و(جاي)، اللذين يدخلان في سيناريو مميت، حيث يواجهان قاتلا محترفا من الفضاء هبط إلى الأرض لاغتيال شخصيات مهمة.







