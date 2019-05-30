Zamalek الدوري يا زمالك بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي ZAMALEK
الخميس 30/مايو/2019 - 07:24 ص
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Zamalek الدوري يا زمالك بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي ZAMALEK
ومن المقرر أن يرسل اتحاد الكرة تذاكر الطيران للطاقم ليصل ظهر غدٍ، ويدير المباراة مساءً.
Zamalek الدوري يا زمالك بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي ZAMALEK
ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري، برصيد 66 نقطة، ولديه 4 مباريات مؤجلة علمًا بأن فوزه فيها يصعد به للصدارة، فيما يملك الإنتاج 37 نقطة في المركز الـ12.
Zamalek الدوري يا زمالك بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي ZAMALEK
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