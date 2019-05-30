Zamalek الدوري يا زمالك بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي ZAMALEK

ومن المقرر أن يرسل اتحاد الكرة تذاكر الطيران للطاقم ليصل ظهر غدٍ، ويدير المباراة مساءً.

Zamalek الدوري يا زمالك بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي ZAMALEK

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري، برصيد 66 نقطة، ولديه 4 مباريات مؤجلة علمًا بأن فوزه فيها يصعد به للصدارة، فيما يملك الإنتاج 37 نقطة في المركز الـ12.

Zamalek الدوري يا زمالك بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي ZAMALEK