رئيس ريال مدريد يفتح النار على رونالدو

فجر فلورينتينو بيريز رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الاسباني مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن خرج لوسائل الاعلام ووجه إنتقادات لاذعة للبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق السابق وأكد أنه ليس نادماً على رحيله خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.





وكان رونالدو قد قرر الرحيل عن قلعة سانتياجو بيرنابيو من أجل خوض تجربة إحتراف جديدة في الدوري الايطالي عبر بوابة فريق نادي يوفنتوس ليودع أفضل لاعب في العالم خمسة مرات النادي الذي أحرز معه العديد من الانجازات على المستوى الفردي والجماعي.





وافتقد الريال لمواصفات رونالدو بصورة كبيرة جعلت الفريق يخرج بموسم صفري دون أن يحقق أي ألقاب تذكر ليتعرض الرئيس بيريز إلى صافرات إستهجان كبيرة من جانب الجماهير التي تعودت على أهداف الدون البرتغالي ومهاراته وقياده الفريق لإحراز الألقاب المختلفة.





وفي تصريحات صحفية أفردتها الماركا أكد بيريز أنه ليس نادماً على رحيل رونالدو حيث أنه في حالة تواجد اللاعب الموسم الجاري نفس الشيء كان سيحدث.





وواصل حديثه أن رونالدو في العام الأول له مع يوفنتوس لم يحصل سوى على بطولة الدوري فقط في الوقت الذي أرادت فيه جماهير البيانكونيري أن يقود فريقهم لحصد لقب دوري أبطال أوروبا.





وأنهى " سندعم الفريق بصفقات كبيرة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل ضمان عودة الفريق لمنصات التتويج من جديد.