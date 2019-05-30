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والد الشهيد إسلام مشهور: يوم تسلم مصر للإرهابي عشام عشماوي هو فخر واعتزاز للشعب بالكامل

الخميس 30/مايو/2019 - 07:46 ص
والد الشهيد إسلام مشهور: يوم تسلم مصر للإرهابي عشام عشماوي هو فخر واعتزاز للشعب بالكامل
محمد مشهور - والد الشهيد إسلام مشهور
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نعيم يوسف
 
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قال محمد مشهور، والد الشهيد إسلام مشهور، إن يوم تسلم مصر للإرهابي عشام عشماوي، هو يوم فخر واعتزاز لشعب مصر بالكامل، معربا عن تحيته للرئيس عبدالفتاح السيسي، ورجال مصر الذين أعادوا لمصر هيبتها.

وأضاف "مشهور"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن الرئيس عندما وعد بالقبض عليه أوفى بوعده، وسوف نقضي العيد مرتاحين.

ولفت إلى أن زوجته أطلقت الزغاريد، وشعرت أن حق نجلها عاد لها، وهذه رسالة إن مصر لن تترك حق أبناؤها.
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