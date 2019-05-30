ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شقيق الشهيد "الشبراوي": تسلم الإرهابي هشام عشماوي حدث عظيم

الخميس 30/مايو/2019 - 06:56 ص
شقيق الشهيد الشبراوي: تسلم الإرهابي هشام عشماوي حدث عظيم
الإرهابي هشام عشماوي
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال محمد شقيق الشهيد أحمد الشبراوي، إن القبض على عنصر إرهابي فاسد مثل هشام عشماوي، هو حدث جلل وعظيم، وتطبيقا للآية القرآنية: "ولكم في القصاص حياة".

وأضاف في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "أنا مش عارف جاله قلب إزاي يخون وطنه وزمايله اللي أكلوا معاه عيش وملح".

ولفت إلى أن الفرق واضح بين أبطال يستشهدون لأجل بلدهم، وبين خائن مثله يبيع بلده.
Advertisements
المزيد عن: هشام عشماوي مصر النهاردة الإرهابي عشام عشماوي أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الزمالك
x
22:00
الانتاج الحربي