شقيق الشهيد "الشبراوي": تسلم الإرهابي هشام عشماوي حدث عظيم



وأضاف في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "أنا مش عارف جاله قلب إزاي يخون وطنه وزمايله اللي أكلوا معاه عيش وملح".



ولفت إلى أن الفرق واضح بين أبطال يستشهدون لأجل بلدهم، وبين خائن مثله يبيع بلده.



قال محمد شقيق الشهيد أحمد الشبراوي، إن القبض على عنصر إرهابي فاسد مثل هشام عشماوي، هو حدث جلل وعظيم، وتطبيقا للآية القرآنية: "ولكم في القصاص حياة".