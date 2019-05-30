شقيق الشهيد "الشبراوي": تسلم الإرهابي هشام عشماوي حدث عظيم
الخميس 30/مايو/2019 - 06:56 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال محمد شقيق الشهيد أحمد الشبراوي، إن القبض على عنصر إرهابي فاسد مثل هشام عشماوي، هو حدث جلل وعظيم، وتطبيقا للآية القرآنية: "ولكم في القصاص حياة".
وأضاف في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "أنا مش عارف جاله قلب إزاي يخون وطنه وزمايله اللي أكلوا معاه عيش وملح".
ولفت إلى أن الفرق واضح بين أبطال يستشهدون لأجل بلدهم، وبين خائن مثله يبيع بلده.
وأضاف في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "أنا مش عارف جاله قلب إزاي يخون وطنه وزمايله اللي أكلوا معاه عيش وملح".
ولفت إلى أن الفرق واضح بين أبطال يستشهدون لأجل بلدهم، وبين خائن مثله يبيع بلده.
Advertisements
المزيد عن: هشام عشماوي مصر النهاردة الإرهابي عشام عشماوي أخبار
- "تضحية وإصرار".. قصص شهداء القوات المسلحة
- عزمي مجاهد: "اللي يخون بلده شاذ" (فيديو)
- أرملة الشهيد "شبراوي": "ابني كان أكبر عقبة بعد استشهاد زوجي.. ما بقتش عارفة أقوله أيه"
- شقيق الشهيد الشبراوي: "كل صوت انتخابي رصاصة في قلب كل متآمر"
- مصطفى بكري عن أزمة "الشرق": "بداية النهاية للقنوات العميلة"
- والد الشهيد مصطفى الخياط: "عايزين القصاص من الإخوان"
- شقيقة الشهيد محمد هارون: "استشهد وهو بيحاول ينقذ زميله وكان لقبه صائد التكفيريين"
- زوجة الشهيد الشبراوي: "عشماوي عبرة لأي خاين.. والدولة ستدحر الإرهابيين في جحورهم"
- سعاد المصري: القبض على "عشماوي" انتصار لأرواح الشهداء الأبرار
- زوجة الشهيد المنسي تعليقا على تسلم الإرهابي هشام عشماوي: "دي عيديتي في العيد"