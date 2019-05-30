HD مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر اليوم الخميس 30-05-2019 الدوري المصري HD

يلتقي فريق الزمالك، ضد نظيره فريق الإنتاج الحربي يوم الخميس 30 مايو في الساعة العاشرة مساءً، خلال المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.





وستذاع مباراة فريق الإنتاج الحربي، ضد نادي الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.





ويحتل فريق الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 66 نقطة، بينما يحل فريق الإنتاج الحربي في المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.





ويرغب نادي الزمالك في تحقيق الفوز على فريق الإنتاج الحربي، من أجل استمرار منافسته على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم مع الثنائي الأهلي وبيراميدز.





كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة نادي الزمالك، ضد فريق الإنتاج الحربي في بطولة الدوري المصري الممتاز عبر موقع الفجر الرياضي.



