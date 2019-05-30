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راموس يفجر الخلاف بين برشلونة وريال مدريد

الخميس 30/مايو/2019 - 06:41 ص
راموس يفجر الخلاف بين برشلونة وريال مدريد
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محمد أيمن
 
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اقتربت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الاسباني من الحصول على توقيع الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب أياكس أمستردام الهولندي على الرغم من تدخل ناديي يوفنتوس وبايرن ميونخ ما جعل سعر اللاعب يرتفع للغاية.

وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الكتالونية أن ريال مدريد تدخل هو الآخر من أجل تحطيم صفقة برشلونة المنتظرة حيث بدأ التجهيز من أجل خطف اللاعب ليكون بديلاً للقائد سيرجيو راموس الذي سيرحل عن الملكي صوب الصين.

ويرى الريال أن دي ليخت يعتبر القائد الذي سيصلح لخلافة راموس في قلب دفاع المرينجي نظراً للمستوى العالي الذي يقدمه رفقه فريقه الهولندي على الرغم من صغر سنه.
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