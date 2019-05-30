خبير في مكافحة الإرهاب يكشف عن رسائل مصر وراء تسلم الإرهابي هشام عشماوي على الهواء



وأضاف "صابر"، في تصريحات لقناة الحدث اليوم الفضائية، أن تسليمه على الهواء مباشرة له العديد من الرسائل، أولها أن كل من يفكر في المساس بأمن وسلامة المصريين سينتهي ذليلا تحت الأسر.



وأشار إلى أن الرسالة الثانية لكل الدول وأجهزة المخابرات التي دعمت هذا الإرهابي، وهي أنه لم ينجح في تأمين نفسه، وسيتم الكشف عن من هم المتورطون في دعمه.



ولفت إلى أن الرسالة الأخيرة لجموع الشعب المصري وأهالي الشهداء، بأنه سينال جزاؤه.

قال العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إن القبض على هشام عشماوي كان شبه مستحيل، وتم القبض عليه من قبل الجيش الوطني الليبي، بالتعاون مع المخابرات العامة المصرية.