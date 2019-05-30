محمد ممدوح يكشف حقيقة آدم لصديقه

شهد مسلسل قابيل الحلقة 26 أحداث درامية مثيرة، حيث أخبر عبدالرحمن "علي الطيب"، الضابط طارق "محمد ممدوح"، بأن آدم "محمد فراج" سحب كل أمواله من الحساب البنكي، ليكتشف "طارق" أنه تم استغلاله في الفخ الذي نصبه له "آدم" بنشر صورة ابن صديقته مي "فاطمة ناصر" وتهديده بالخطف، وهو ما جعله يترك رحلة مطاردته له في الإسكندرية ويعود لحماية ابن صديقته في القاهرة.









ويذهب "طارق" إلى "عمر"، "علي قاسم"، صديق "آدم"، ليهدده الأخير بأنه كشف أمره وسيقوم بإبلاغ الشرطة عنه، إلا أن طارق يخبره بأن "آدم" صديقه تسبب في مقتل 5 أشخاص من بينهم سلمى زوجته "بسنت شوقي" وينصحه بأن يحترس من "آدم".





ويقرر عمر أن يتخلى عن مساعدة "آدم" ويطلب أن يتركا منزله ويبحثا عن شقة أخرى حتى لا يتسببا له في الأذى والمشاكل.



