"الديهي" يفضح تمويل قطر للداعية نبيل العوضي
الخميس 30/مايو/2019 - 07:28 ص
نعيم يوسف
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الداعية الإسلامي نبيل العوضي، تسبب في وضع اسم دولة "الكويت"، على لائحة الدول الممولة للإرهاف في قائمة نشرتها صحيفة "التيلجراف".
وأضاف "الديهي"، في برنامجه "أهل الشر"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، أن قطر تفعل ذلك، ولكن الكويت لم ولن تصنع هذا، ولكن للأسف انتساب "العوضي" للكويت جعل الصحيفة تنسب تمويل داعش لها.
وتابع، أن هناك وثيقة صادرة عن عبدالله بن محمد آل ثاني، تقول بشكل واضح أن "العوضي" حصل على مكافأة مالية من الشيخة موزة مقابل دعم قطر وتنفيذ مخطط سري لتوجيه الرأي العام لصالح قطر.
وأشار إلى أن "العوضي"، هاجم الأزهر الشريف، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مشددا على أنه يتنبى أفكار سيد قطب.
وأضاف "الديهي"، في برنامجه "أهل الشر"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، أن قطر تفعل ذلك، ولكن الكويت لم ولن تصنع هذا، ولكن للأسف انتساب "العوضي" للكويت جعل الصحيفة تنسب تمويل داعش لها.
وتابع، أن هناك وثيقة صادرة عن عبدالله بن محمد آل ثاني، تقول بشكل واضح أن "العوضي" حصل على مكافأة مالية من الشيخة موزة مقابل دعم قطر وتنفيذ مخطط سري لتوجيه الرأي العام لصالح قطر.
وأشار إلى أن "العوضي"، هاجم الأزهر الشريف، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مشددا على أنه يتنبى أفكار سيد قطب.
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