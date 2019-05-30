ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الديهي" يفضح تمويل قطر للداعية نبيل العوضي

الخميس 30/مايو/2019 - 07:28 ص
الديهي يفضح تمويل قطر للداعية نبيل العوضي
الإعلامي نشأت الديهي
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الداعية الإسلامي نبيل العوضي، تسبب في وضع اسم دولة "الكويت"، على لائحة الدول الممولة للإرهاف في قائمة نشرتها صحيفة "التيلجراف".

وأضاف "الديهي"، في برنامجه "أهل الشر"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، أن قطر تفعل ذلك، ولكن الكويت لم ولن تصنع هذا، ولكن للأسف انتساب "العوضي" للكويت جعل الصحيفة تنسب تمويل داعش لها.

وتابع، أن هناك وثيقة صادرة عن عبدالله بن محمد آل ثاني، تقول بشكل واضح أن "العوضي" حصل على مكافأة مالية من الشيخة موزة مقابل دعم قطر وتنفيذ مخطط سري لتوجيه الرأي العام لصالح قطر.

وأشار إلى أن "العوضي"، هاجم الأزهر الشريف، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مشددا على أنه يتنبى أفكار سيد قطب.
Advertisements
المزيد عن: نبيل العوضي توك شو الأزهر أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الزمالك
x
22:00
الانتاج الحربي