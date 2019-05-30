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جاد شويري يعلق على سحب روتانا أغانيها من أنغامي لـ صالح تطبيق ديرز

الخميس 30/مايو/2019 - 06:16 ص
جاد شويري يعلق على سحب روتانا أغانيها من أنغامي لـ صالح تطبيق ديرز
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الفجر الفني
 
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علق الفنان اللبناني جاد شويري على سحب شركة روتانا للصوتيات والمرئيات جميع اغانيها من تطبيق انغامي بعد توقيع صفقة بين الشركة السعودية وشركة ديزر العالمية.


وقال شويري: "نحن كـ فريق عمل انغامي بالتأكيد نرحب ونحب ان يكون لدينا في مكتبة انغامي الموسيقية جميع اغاني نجوم الغناء في الوطن العربي لكن هذا قرار شركة روتانا ونشعر بالاسف لهذا القرار ولكنه في نفس الوقت لن يوقف مسيرة انغامي، لان هناك اسماء كبيرة لنجوم الغناء في الوطن العربي ليسوا منضمين لـ روتانا ". 


وأضاف: "ويوجد مبادرات من نجوم صف الاول ونجوم شباب مع انغامي لتقديم محتويات غنائية ليست متوفرة في مكان اخر، ومن وجهة نظري العالم العربي تعود كثيرًا على انغامي لانه تطبيق يواكب جميع الاعمار والاذواق الموسيقية".
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