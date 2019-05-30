أستاذ تشريعات اقتصادية: "تورتة" الاستثمارات الأجنبية عالميا انخفضت



وأضاف "جاب الله"، في لقاء مع برنامج "أنا الوطن"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أن النتائج كان من المنتظر أن تكون أفضل من ذلك، ولكن "تورتة" الاستثمارات الأجنبية عالميا قد انخفضت، وما يتحقق من استثمارات حاليا في مصر يعتبر "منطقي".



وأوضح أن مصر تحتاج إلى استثمارات سنوية تقدر بـ500 مليار جنيها، لتوفير وظائف للخريجين، مشيرا إلى أن الدولة تحاول تحسين مناخ الاستثمار للمستثمر المصري، والأجنبي أيضا، لافتا إلى أن مصر تعاني من فقر في شريحة رواد الأعمال، معقبا: "رواد الأعمال السوريين أتوا إلى مصر فشغلوا المصريين عندهم".

قال الدكتور وليد جاب الله، أستاذ التشريعات الاقتصادية، إن الدولة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال إصدار العديد من القوانين، والاندماج في العديد من الكيانات الاقتصادية.