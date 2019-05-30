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إنجي علي عن بكاء أحمد السعدني في زي الشمس: وجع قلب

الخميس 30/مايو/2019 - 05:43 ص
إنجي علي عن بكاء أحمد السعدني في زي الشمس: وجع قلب
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علقت المذيعة إنجي علي على أداء الفنان أحمد السعدني في الحلقة 24 من مسلسل "زي الشمس" عبر حسابها بموقع "إنستجرام".


وكتبت "إنجي"، تعليقًا مرفقًا بمقطع فيديو من المسلسل: "هايل يا سعدني و جع قلب بجد برافو برافو جامد قوي".


وخلال الفيديو تخبر نور "دينا الشربيني" زوج شقيقته فريدة "ريهام عبد الغفور" الذي يقوم بدوره السعدني بأن الطفل سيف ليس ابنه، وهو ما أشعل الأحداث بشكل كبير.


تدور أحداث زى الشمس في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتلًا مجهولًا بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها.
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