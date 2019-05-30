نهائي التشامبيونزليج 2019 .. صلاح vs كين

يترقب عشاق الساحرة المستديرة موقعة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين. قدم محمد صلاح آداءا طيباً مع ليفربول هذا الموسم وتوج بلقب الهداف للموسم الثاني على التوالي بالتساوي مع زميله في الفريق ساديو ماني وأوباميانج نجم آرسنال.





في حين، قدم هاري كين مع فريقه توتنهام آداءا طيبا على الرغم من الإصابات التي داهمته هذا الموسم ولكنه جاهز لنهائي دوري أبطال أوروبا.





ويستعرض الفجر الرياضي إحصائيات كلا من صلاح وكين مع ليفربول وتوتنهام على الترتيب هذا الموسم ...





* محمد صلاح :





خاض صلاح مع الريدز 4435 دقيقة في 55 مباراة في البطولات المحلية والأوروبية حتى الآن، منهم 51 مباراة خاضها كأساسي و4 مباريات كاحتياطي، تم استبدال صلاح في 18 مباراة شارك فيها، لم يشارك صلاح في 4 مباريات كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء، سجل صلاح 28 هدف لليفربول هذا الموسم حتى الآن.









* هاري كين :





خاض كين مع توتنهام هذا الموسم 3252 دقيقة في 39 مباراة في البطولات المحلية والأوروبية حتى الآن، منهم 36 مباراة خاضها كأساسي و3 مباريات كاحتياطي، تم استبدال كين في 6 مباريات شارك فيها، لم يشارك كين في 3 مباريات كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء، سجل كين 24 هدف لتوتنهام هذا الموسم حتى الآن.



