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السوري معتصم النهار يغني فيرس لـ محمد رمضان

الخميس 30/مايو/2019 - 05:29 ص
السوري معتصم النهار يغني فيرس لـ محمد رمضان
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الفجر الفني
 
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان السوري معتصم النهار خلال غنائه أغنية "فيرس" لـ محمد رمضان أثناء قيادته للسيارة وبجواره زوجته.


تأتي كلمات تلك الأغنية ردا على تصريحات مواطنه الممثل يزن السيد في أحد البرامج التلفزيونية الذي اتهم "معتصم" بالخيانة خلال كواليس مسلسل خاتون بعدما تخلى عنه بسبب أزمة أجور الممثلين، قائلًا: "معتصم النهار اذاني كثيرا".

يشار إلى أن معتصم النهار يشارك في بطولة مسلسل خمسة ونص مع نادين نسيب نجيم وقصي خولي، والذي حقق من خلاله اصداء ايجابية وشهرة كبيرة في الوطن العربي.
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