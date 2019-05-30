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أحمد السقا يرقص بالعصا في كواليس ولد الغلابة (فيديو)

الخميس 30/مايو/2019 - 05:13 ص
أحمد السقا يرقص بالعصا في كواليس ولد الغلابة (فيديو)
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الفجر الفني
 
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نشر الفنان أحمد السقا، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، مقطع فيديو له وهو يرقص بالجلباب والعصا على أنغام أغنية "يا جبل ما يهزك ريح" للمطرب محمود الليثي.


وعلق "السقا"، على الفيديو قائلًا "شكرا كل الرجالة ولد الغلابة".


ويشارك "السقا"، في سباق الموسم الرمضاني بمسلسل "ولد الغلابة" من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي ويشارك في بطولته مي عمر، وإنجي مقدم، ومحمد ممدوح، وهادي الجيار، وإدوارد.

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