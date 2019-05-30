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صورة لـ دنيا سمير غانم من كواليس بدل الحدوتة 3

الخميس 30/مايو/2019 - 04:50 ص
صورة لـ دنيا سمير غانم من كواليس بدل الحدوتة 3
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الفجر الفني
 
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نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورًا لها من كواليس مسلسلها "بدل الحدوتة 3"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت "دنيا" وهي ترتدي الباروكة الخاصة بالشخصية التي تقدمها في الجزء الثالث من المسلسل، بعد العشر الحلقات الأولى التي قدمت فيها دور بيلا والجزء الثاني شخصية لهفة.

وشارك في "بدل الحدوتة 3"، عدد من النجوم منهم أحمد رزق، سمير غانم، أحمد فلوكس ، هنا شيحة ، شيماء سيف و محمد شاهين. 
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