صورة لـ دنيا سمير غانم من كواليس بدل الحدوتة 3

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورًا لها من كواليس مسلسلها "بدل الحدوتة 3"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".





وظهرت "دنيا" وهي ترتدي الباروكة الخاصة بالشخصية التي تقدمها في الجزء الثالث من المسلسل، بعد العشر الحلقات الأولى التي قدمت فيها دور بيلا والجزء الثاني شخصية لهفة.



