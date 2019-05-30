ما لا تعرفه عن ملعب واندا ميتروبوليتانو "معقل نهائي دوري أبطال أوروبا"

تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية في الأول من الشهر المقبل إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد لمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين.





ملعب واندا ميتروبوليتانو هو الملعب الخاص بأتلتيكو مدريد والذي يخوض عليه الفريق الأول مبارياته سواء محلية أو قارية.





ويستعرض الفجر الرياضي بعض المعلومات عن استاد واندا ميتروبوليتانو مستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ..





- بدأ العمل في بناء الاستاد عام 1990 وتم افتتاحه في 6 سبتمبر 1994.





- تم تجديد الاستاد في 2017 وأعيد افتتاحه في 16 سبتمبر 2017.





- تكلف بناء الاستاد 45 مليون يورو عام 1990، و240 مليون يورو في 2017.





- تبلغ مساحة الاستاد 105 متر × 68 متر





- تبلغ سعة الاستاد 67829 متفرج





- شهدت مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في 9 فبراير 2019 في الدوري أكبر عدد حضور جماهيري في تاريخ الاستاد، حيث يبلغ عدد الحضور 67804 متفرج.



