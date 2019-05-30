هنا الزاهد في رسالة مؤثرة لوالدها: عشنا من غيرك بس سامحني

تأثرت الفنانة هنا الزاهد كثيرًا بحديثها عن والدها خلال ظهورها في برنامج "حلوة رمضان"، موجهة إليه رسالة تحت شعار "سامحني يا أبي".









وقالت "هنا": "عشنا وكبرنا من غيره، وهو مشافش تفاصيل كتير في حياتنا من جوا انا واختي فرح .. أنا مسامحك إن إنت مكنتش معانا الأيام دي كلها.. كان نفسي تكون معايا. أنا عارفه إن أنت بتحبني أوي ومبسوط بيا وفخور بيا وانا كمان بحبك أوي".





وأضافت: "فاتك كتير أوي في حياتنا وأنا عارفه إنه مش بإيدك .. اه كنت بشوفك بس مكنش لدرجة اني اشاركك كل تفاصيل حياتي".





واستطردت الفنانة: "سامحني هسأل عليك أكتر من كده وأنا نفسي تبقا قريب مني زي ماما بالظبط.. أنا بحبك جدا عشان أنت فعلا أعظم أب في الدنيا".