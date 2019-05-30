زوجة الشهيد المنسي تعليقا على تسلم الإرهابي هشام عشماوي: "دي عيديتي في العيد"
الخميس 30/مايو/2019 - 04:57 ص
نعيم يوسف
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قالت منار محمد سليم، زوجة الشهيد أحمد المنسي، إنها شعرت بلحظات من الذهول والانتصار والفرحة والراحة النفسية بعد سماع خبر القبض على الإرهابي هشام عشماوي.
وأضافت "سليم"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "حسيت إن دي عيديتي في العيد.. مصر بتطبطب عليا وبتقولي بنبعتلك هدية في العيد".
وتابعت زوجة الشهيد المنسي، أن "أحمد" يعتبر رمز لكل شهيد ضحى بروحه ودمه لأجل بلده، وعلى الجانب الأخر "عشماوي" رمز لكل إرهابي خسيس وخائن.
وأضافت "سليم"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "حسيت إن دي عيديتي في العيد.. مصر بتطبطب عليا وبتقولي بنبعتلك هدية في العيد".
وتابعت زوجة الشهيد المنسي، أن "أحمد" يعتبر رمز لكل شهيد ضحى بروحه ودمه لأجل بلده، وعلى الجانب الأخر "عشماوي" رمز لكل إرهابي خسيس وخائن.
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