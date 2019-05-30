محافظ المنوفية يُكرّم فريق مركز شباب سنتريس





حضر اللواء سعيد محمد عباس حفل تكريم فريق مركز شباب سنتريس، الذي أقيم إحتفالاً بتتويج الفريق ببطولة دوري مراكز الشباب في نسختها السادسة.





وقام عباس بتكريم اللاعبين والجهاز الفني وسط حشد كبير من جماهير سنتريس، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، داخل مركز شباب سنتريس في أشمون.





وقام المحافظ بمنح كل لاعب مكافأة 2000 جنية، كما حصل جمال عرفة المدير الفني لسنتريس على 3000 آلاف جنية، مقابل 2500 جنية لكل عضو بالجهاز المعاون، كما حصل الفريق والجهاز على شهادات تقدير، تقديرا لما حققوة من إنجاز كبير للمنوفية.





وأشاد محافظ المنوفية بما حققة فريق سنتريس، بالفوز باللقب، وطالب الفريق بتكرار الفوز بالبطولة الموسم المقبل، ووعد الفريق بمضاعفة المكافآت في حالة الحفاظ على اللقب في النسخة السابعة.





وحضر الحفل سوسن طايل وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد سلامة وكيل المديرية للرياضة، وشبل زهران رئيس مجلس إدارة مركز شباب سنتريس، وعبد الصمد زهران عمده سنتريس، وميرفت طاحون رئيس الوحدة المحلية، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن دائرة أشمون، وأحمد جمال الدين حسانين نائب رئيس مجلس مدينة أشمون.



