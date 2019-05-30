أحمد موسى يكشف عن موعد محاكمة الإرهابي هشام عشماوي.. متورط في 54 قضية



وأوضح موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن "عشماوي" متهم في 54 قضية.



وأعرب عن أمنيته في ظهور هذا الإرهابي في المحاكمة ليسمع الحكم عليه بالإعدام حضوريًا.

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سيتم نظر القضايا المتهم فيها الإرهابي هشام عشماوي يوم السبت المقبل، أمام دائرة المستشار حسن فريد.