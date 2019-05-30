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رسميا.. طارق زين مديرا فنيا للشرقية

الخميس 30/مايو/2019 - 04:05 ص
رسميا.. طارق زين مديرا فنيا للشرقية
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أعلن نادي الشرقية توصله إلى اتفاق مع طارق زين لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا لطارق الصاوي الذي رحل عن النادي لتولي تدريب بورفؤاد.

ومن المقرر أن يوقع زين على عقود توليه تدريب الفريق لمدة موسمين، عقب الجلسة التي سيعقدها مساء اليوم الخميس مع الدكتور مجدي رئيس مجلس إدراة النادي.

ويلعب فريق الشرقية في دوري القسم الثالث بعدما فشل هذا الموسم في الصعود للدرجة الثانية ، حيث احتل المركز الرابع في مجموعة الترقي.

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