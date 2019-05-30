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حسام حبيب: لهذا السبب لم أصلح بين عمرو دياب وشيرين

الخميس 30/مايو/2019 - 04:08 ص
حسام حبيب: لهذا السبب لم أصلح بين عمرو دياب وشيرين
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نعيم يوسف
 
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قال الفنان حسام حبيب، إنه من معجبين عمرو دياب، مضيفا: "عندما وقعت في مشاكل مع جمال مروان حسيت إنه مستخسرني وقالي يابني انت عايز منتج فنان".
وأضاف "حبيب"، في لقاء مع برنامج "عايشة شو"، المذاع على قناة النهار الفضائية، أنه طوال لم يستخدم اسمه في شيء ولم يطلب مساعدته، معقبا: "مقدرش أحطه في موقف زي ده".
وتابع، أنه فنان واثق من نفسه كثيرا، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك لم يصلح بينه وبين شيرين، موضحا: "الوضع دلوقتي مختلف مش هابقى حقاني لأن شيرين دلوقتي حبيبتي ومش هاقبل يقولي هي غلطت في كذا.. أنا كراجل مقبلش حد يكلمني عن مراتي حتى لو هي غلطانة".
وأشار إلى أن شيرين "كانت بتهزر"، في فرح أحد الأصدقاء، وهي مخطئة، ولكن من نشر الفيديو هو الشخص المريض.
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المزيد عن: عمرو دياب عايشة شو شيرين حسام حبيب
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