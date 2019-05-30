حسام حبيب يعرب عن خجله رغم شهرته

قال الفنان حسام حبيب إنه شخصية خجولة جدًا وذلك منذ طفولته وما زال إلى الآن رغم الشهرة التي حققها.





وأضاف، خلال لقائه في برنامج "عائشة شو"، مع الإعلامية عائشة عثمان، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أنه عندما يصعد للمسرح فإنه يشعر بنفس الخجل الذي شعر به للمرة الأولى وكذلك يعاني من ضغط نفسي قبل أي حفل، أو تصوير برامج.





وتابع، أنه شخصية تحب عدم تسليط الأضواء على حياته الشخصية، لأنه لا يختلف عما يظهر عليه لجمهوره في حياته الطبيعية، مؤكدًا أن له عددا محدودا من الأصدقاء داخل الوسط الفني ومنهم الموزع الموسيقي حسن الشافعي لأنه يشبهه.



