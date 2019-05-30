عاجل.. الآن اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في محافظة الدقهلية بـ"رقم الجلوس"

ينشر موقع الفجر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية لطلاب الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني لعام 2018/2019، وذلك بعد اعتمادها من الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بنسبة نجاح بلغت 88.6%.









وكان محافظ الدقهلية، قد اعتمد مساء أمس، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 88.6% جاءت نسبة نجاح البنات 91.1% بينما البنين 86.1%.

وهنأ محافظ الدقهلية الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم،وهنأ العشر الأوائل على مستوى المحافظة متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى والعملي، وأشاد شاروبيم بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة،وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم بتيسير حصول الطلاب على نتائجهم من خلال الموقع المخصص لاعلانها.

من جهته، أكد علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من يحق لهم التقدم للامتحانات 100 ألف و676 طالب وطالبة على مستوى المحافظة،وعدد من حضر الامتحانات99116 طالب وطالبة، نجح منهم87841 طالب وطالبة بنسبة نجاح اجمالية بلغت 88.6%، وجاءت نسبة نجاح الطلاب في الشهادة الإعدادية المهنية 95.7%.