محافظ القليوبية يوفر غرفة رعاية مركزة لمريض بحميات بنها (صور)

Advertisements

أكد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، أنه يسعى للإرتقاء بالمنظومة الصحية للمواطنين المترددين على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، لافتًا إلى قيامه بالمرور الدوري على المستشفيات التابعة وخاصة المستشفى العام لمتابعة ما يجري تنفيذه من أعمال التطوير الشامل ورفع الكفاءة ومتابعة سير المنظومة وآراء المواطنين حول تقديم الخدمة الطبية.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة أجراها لقسم العناية المركزة بمستشفى حمايات بنها للإطمئنان على حالة المرضى.





رافق المحافظ، الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب السعدني السكرتير العام المساعد، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وحمدي سلامة رئيس مجلس مدينة بنها.



وأشاد المحافظ بمستوى مستشفى الحميات والأداء المتميز لجميع العاملين بها وما لمسه خلال الزيارة من حالة الرضا التام من أهالي المرضى ومستوى الخدمة.



وخلال الجوله التفقدية أمر المحافظ بسرعه توفير غرفة رعاية مركزة لمريض قام أحد اقاربه بطلب مساعدته، واطمئن علي نقل المريض لغرفة الرعاية المركزة.

