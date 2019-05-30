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حسام حبيب: لحن "عيشالك" لإليسا جاء بالصدفة

الخميس 30/مايو/2019 - 03:00 ص
حسام حبيب: لحن عيشالك لإليسا جاء بالصدفة
حسام حبيب
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الفجر الفني
 
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قال الفنان حسام حبيب، إن لحن "عيشالك"، الذي غنته الفنانة اللبنانية إليسا، جاء عن طريق الصدفة، وكذلك إليسا غنته بالصدفة أيضًا.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "عائشة شو"، مع الإعلامية عائشة عثمان، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أنا لست ملحن، وفكرة اللحن جاءت بالصدفة، وإليسا غنتها وذلك لأن المنتج الذي ينتج لنا كان واحدًا، وكنت وقتها أجهز لأول ألبوم غنائي وإليسا تنظم ألبومها وكان ينقصه أغنية وحيدة وكانت "عيشالك" ولهذا السبب اختارتها.

أما عن دعوة إليسا، لحفل زفافه هو والفنانة شيرين عبدالوهاب، قال: "لم نعزم أحد لحفل الزفاف والذي أقيم في منزل عائلتي، ولم أدعو أحد من أصدقائي لتواجدهم بالخارج"، وعن حضور منة شلبي، وإلهام شاهين، أوضح أنهما صديقات شيرين المقربات ودائمًا على تواصل معها بالتليفون.

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