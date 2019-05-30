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قبل عيد الفطر.. إغلاق 19 منشأة غير مرخصة في حملات تموينية بالجيزة

الخميس 30/مايو/2019 - 03:39 ص
قبل عيد الفطر.. إغلاق 19 منشأة غير مرخصة في حملات تموينية بالجيزة
إغلاق منشآت غير مرخصة في الجيزة
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إيمان عبد العاطي
 
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شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاته مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبطعدد (105) قضية تموينية تنوعت مابين ضبط 18 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 20 عدم الإعلان عن أسعار، 19 إدارة منشأة بدون ترخيص، 14 بيع بازيد من السعر الرسمي، 13 عدم وجود قائمة بيانات، 10 عدم نظافة المخبز، 11 عدم وجود سجل التفتيش.

وبالعرض على مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.
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