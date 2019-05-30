مشهد مؤثر بعد وفاة عصام السقا وانهيار البزاوي فى "أبو جبل"

تفاعل مشاهدو مسلسل "أبو جبل" مع مشهد مؤثر لموت أحمد "عصام السقا" وانهيار الفنان الكبير محمود البزاوى على فراق ابنه، ولاقى المشهد رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعى مشيدين بأداء الممثل الشاب عصام السقا فى المسلسل.









ويشارك الفنان الشاب عصام السقا فى الماراثون الرمضانى الحالى بـ3 مسلسلات، "كلبش 3" للنجم أمير كرارة، و"أبو جبل" للنجم مصطفى شعبان، كما يشارك "ضيف شرف" فى مسلسل "البرنسيسة بيسة" للنجمة مى عز الدين.









مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح ومن بطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، محمد على رزق، عايدة رياض، أحمد خالد صالح وسناء شافع.



