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الزمالك يحدد بديل "جروس" .. تعرف عليه

الخميس 30/مايو/2019 - 03:26 ص
الزمالك يحدد بديل جروس .. تعرف عليه
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علاء خليف
 
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استقر مجلس إدارة الزمالك علي بديل السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق الحالي والذي اقترب من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي الزمالك حسم اتفاقه مع خالد جلال المدير الفنى للفريق، من أجل تولى مهمة تدريب الفارس الأبيض عقب مواجهة الإنتاج الحربى المقبلة.

وهناك اقتناع كبير من جانب رئيس الزمالك، وثقة فى إمكانية خالد جلال وقدرته على وضع الزمالك على الطريق الصحيح، بمسابقة الدورى بعد رحيل جروس عقب نهاية عقده مع الفريق عقب لقاء الإنتاج الحربى.

يذكر أن خالد جلال حقق مع الزمالك لقب كأس مصر الموسم الماضي.

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