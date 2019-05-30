وزير الطيران يتفقد ملعب إيروسبورت بحضور نجوم الكرة

حرص الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، على تفقد آخر الاستعدادات لملعب نادي إيروسبورت التابع لوزارة الطيران المدني، وصالة الجيمانزيوم بالنادي، قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا، حيث يستضيف الملعب تدريبات منتخب جنوب أفريقيا.





وتفقد اللواء نبيل سلامة، رئيس نادي إيروسبورت، والدكتور زكريا محيي الدين، نائب رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، منشآت النادي بصحبة الوزير يونس المصري وقادة وزارة الطيران المدني.





وأشاد الفريق يونس المصري بأرضية الملعب، وغرف خلع الملابس والمحاضرات وصالة الجيمانزيوم، مؤكدين أن النادي على أتم الاستعداد لاستقبال منتخب جنوب إفريقيا واستقبال التدريبات.





وعقب الانتهاء من الجولة التفقدية، أقيمت مباراة استعراضية حضرها وزير الطيران المدني، مع نجوم النادي الأهلي والزمالك، حيث تواجد كل من محمد صديق ومحمد فاروق وياسر ريان وعبدالحليم علي وبشير التابعي وسامح يوسف وأحمد صالح وحمادة عبداللطيف وهشام حنفي وخالد جلال المدير الفني السابق لفريق الزمالك.





كما تواجد حسام باولو وجمال الغندور الحكم الدولي السابق وحسين السيد، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، وشريف عبدالمنعم نجم النادي الأهلي السابق، ومحمد سعد نجم النادي الأهلي السابق، وزيزو نجم المقاولون العرب.