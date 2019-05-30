اختبار جديد.. هل يُعيد هازارد "هيبة" ريال مدريد؟

بات البلجيكي إيدين هازارد لاعب نادي تشيلسي الانجليزي، على بُعد خطوة من التوقيع مع ريال مدريد لخوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية الرائعة.





وأعلن هازارد رحيله عن تشيلسي عقب انتهاء مباراة نهائي الدوري الأوروبي حيث قال: "أعتقد أنه كان يوماً وداعياً، كان حلمي هو اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وكنت أقوم بذلك منذ سبع سنوات، الآن أبحث عن تحديات جديدة".





واختتم هازارد مسيرته الرائعة مع البلوز بحصد لقب الدوري الأوروبي على حساب آرسنال بعد الفةز على آرسنال بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في أذربيجان.





تجربة احترافية جديدة تنتظر البلجيكي هازارد أفصل مراوغ في العالم، حيثُ سيلعب مع ريال مدريد النادي الذي طالما كان يحلم بالحصول على توقيعه فقد حاول ذلك إلا أن إدارة تشيلسي كانت ترفض التفريط في خدماته.





- كريستيانو جديد:

سيكون هازارد تحت ضغط كبير في الموسم الأول له مع الريال لأن جماهير البرنابيو ستنظر إلى كبديل للبرتغالي كريستيانو الذي رحل وترك فراغ كبير وأثر على شكل الأبيض.





- إعادة هيكلة:

لن تكون تشكيلة الريال في الموسم الماضي هي نفسها التي سيعتمد عليها زين الدين زيدان في الموسم المقبل لذلك سيلعب هازارد بجوار لاعبين جدد منهم من سيتعاقد معهم الملكي في الصيف الحالي بجانب بعض العناصر القديمة.





- بصمة زيدان:

بالتأكيد مدرب ريال مدريد من المدربين الذين يملكون فكر وتكتيك خاص به لذلك سيحاول توظيف هازارد بالشكل المناسب وبالتأكيد سيكون بجواره نجم آخر قد يتعاقد معه الريال مثل كريستيان إريكسن أو كيليان مبابي أو نيمار دا سيلفا وهي أسماء مطروحة.