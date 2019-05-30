وزير الثقافة في مهرجان الانطونية تغني الكبار: اعطيتمونا جرعة امل في هذه الليلة اللبنانية الاصيلة

رعى وزير الثقافة الدكتورمحمد داود داود مهرجان " الانطونية تغنّي الكبار " ضمن سلسلة " وحدن بيبقو " الذي أقامته المدرسة الانطونية الدولية في عجلتون على مدرج المسرح الروماني في زوق مكايل في حضور رئيس المدرسة الاباتي داوود رعيدي والمدير الاب أندريه ضاهر ورئيس بلدية الزوق ايلي بعينو والاهالي





وغنّى الطلاب لكبار الفنانين اللبنانيين أمثال فيروز ووديع الصافي وزكي ناصيف وصباح وفيلمون وهبي ونصري شمس الدين، واستهلوا الاحتفال على أنغام أغنية صباح " سعيدة ليلتنا سعيدة " قبل أن يقدموا لوحة على وقع اغنية " نقّيلك أحلى زهرة " لزكي ناصيف ثم أغاني الزمن الجميل مع رقصة الدبكة على وقع أغنية " تعلا وتتعمّر يا دار " و" تسلم يا عسكر لبنان " إنتهاء بأغنية " راجع يتعمّر لبنان".

الوزير داود اكد في كلمة له " أن لبنان سيرجع ويتعمّر "، وقال " أشكركم على جرعة الامل التي أعطيتمونا اياها في هذه الليلة اللبنانية الاصيلة "، مضيفاً " هذا هو وجه لبنان الذي نحاول تظهيره دائماً لكل العالم ، وإن العمل الذي قدّمتموه جعلنا نشعر مجدداً بأصالتنا وتراثنا ولنقول للعالم كم أن لبنان هو مكان للفرح للحياة رغم كل شيء".









بدوره لفت الاب ضاهر إلى أن المدرسة الانطونية الدولية تغنّي الكبار الذين تخرّجوا من جوقة أديارها ومدارسها الموسيقية المنتشرة عبر لبنان ، وهي تغنّي الكبار لأنه لا يمكنها أن تكون عالمية اذا لم تربّي طلابها على التجذّر بهذا البلد وبهذه الثقافة وبالتراث الوطني ".واضاف " غنّينا الكبار لأننا نستقبل الاولاد الصغار ونؤمن فيهم وبمواهبهم وتسعى بكل جهدهم حتى يصبحوا كباراً ، وقد غنّينا اليوم في زوق مكايل بعد اطلالات عديدة في بلونة وعجلتون والولايات المتحدة الاميركية وجونية ومطار بيروت وتوجّه بالشكر الى الطلاب والى كل من تعب لانجاح العمل.





ثم تكلّم الاباتي رعيدي منوّهاً بمزايا وزير الثقافة وبمثابرته واختياره وزيراً لهذه الحقيبة.





يشار إلى أن 450 تلميذاً من صفوف الرابع والخامس والسادس الأساسي- الفرع الفرنسي الحاضرين قدموا للحفل بأصواتهم ورقصاتهم الفولكلورية تحت إشراف منسّقة القطاع الثقافي المخرجة ريتا عون والفنانة المدرّبة نيللي معتوق ومعلّمة الرقص صونيا حكيّم.





وفي ختام الحفل قدّم وزير الثقافة لمدير المدرسة درعاً تكريمياً عربون تقدير ، كما قدّم شهادة الترقّي الثقافي اللبناني للمخرجة ريتا عون لجهودها في تعزيز الثقافة.



