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محاولة انتحار فاشلة لشاب بتناول حبة حفظ الغلال بالبحيرة

الخميس 30/مايو/2019 - 05:03 ص
محاولة انتحار فاشلة لشاب بتناول حبة حفظ الغلال بالبحيرة
حبوب - صورة أرشيفية
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إسلام أمين
 
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اقدم شاب مقيم بمدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة على الانتحار بتناول حبة حفظ للغلال مما تسبب فى اصابته بحالة تسمم فسفورى وتم نقل المصاب لمركز السموم بمستشفى ايتاى البارود المركزى تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة شبراخيت يفيد بوصول "محمد عبدالحميد الدسوقي" ٢١ عامًا، مقيم ببندر شبراخيت لمستشفى شبراخيت المركزى مصاب بحالة ادعاء تسمم اثر تناول قرص غلة وتم عمل اسعافات أوليه له وتحويله لمركز السموم بمستشفى ايتاي البارود لمتابعة حالته، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابةالعامة لمباشرة التحقيق.
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