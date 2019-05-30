مصرع فتاة وإصابة 5 أشخاص في 3 حوادث متفرقة بالبحيرة

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تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتى ملاكى وبالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بالطريق الزراعى السريع امام قرية أبيس 3 بنطاق المركز.



أسفر الحادث عن مصرع "هبه هاني عبد العزيز" ١٥ عامًا، مقيمة بقرية أبيس اثر اصابتها باشتباه نزيف بالمخ والبطن وكسر بالجمجمه واصابة كلا من "عزه بشير محمد" ١٦ عامًا، مقيمة بقرية ابيس، باشتباه نزيف بالبطن وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و"ملك محمود كمال" ١٥ عاما، مقيمة بقرية أبيس، باشتباه كسر باليد اليمني واشتباه نزيف بالبطن وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وتم نقل الجثة والمصابتان للمستشفى العام بكفر الدوار.



كما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة ايتاى البارود الاول يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع موتوسيكل بقرية جنبواى بنطاق المركز وأسفر عن اصابة "حسام حسن مصطفى" 17 عامًا، بجرح قطعى بالرأس.



وتلقى مدير الأمن، إخطارًا بانقلاب موتوسيكل أسفل كوبرى ايتاى البارود، وأسفر عن اصابة كل من "تيمور عبد الباري اسماعيل" 46 عامًا، مصاب باشتباة بالفخد الأيمن، و"عمرو عبد البارى اسماعيل" 30 عامًا، مصاب بجرح قطعى بالرأس واشتبهاه ما بعد الارتجاج.



وتم نقل المصابين لمستشفى ايتاى البارود المركزى لاتخاذ العلاج اللازم، وجاري تحرير المحاضر اللازمه للعرض على النيابة الادارية.