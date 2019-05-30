الإيطالي يفك نحسه.. ماذا قدم ساري مع تشيلسي حتى التتويج باليوروباليج؟

توج نادي تشيلسي الانجليزي بلقب الدوري الأوروبي بعد الفوز العريض على آرسنال بأربعة أهداف مقابل هدف مساء الأربعاء في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب باكو الأولمبي.





واستطاع نادي تشيلسي يحقق اللقب بعد الرباعية التي سجلها؛ أوليفيه جيرو وبيدرو رودريجيز وإدين هازارد الذي سجل هدفين في ليلة وداعه لجماهير البلوز.





قضى ماوريسيو ساري موسماً عصيباً مع تشيلسي حيثُ طالبت جماهير البلوز برحيل المدرب بعد كل خسارة له في الدوري الانجليزي ولكنه في الآخير حقق لقباً غالياً قد يُغير رأي جماهير الأزرق عنه.





وفيما يلي يرصد لكم موقع "الفجر الرياضي" أرقام ساري مع تشيلسي بعد التتويج بلقب اليوروباليج:





- ساري تولى تدريب تشيلسي في 14 يوليو 2018 في مهمة شاقة بعد نجاحه مع نابولي في المواسم الماضية.





- قاد ساري فريق تشيلسي في 63 مباراة بمختلف البطولات حيثُ فاز في 40 وتعادل 11 وخسر 12 مباراة وسجل نجوم البلوز معه 123 هدفاً واستقبل حارس الأزرق 67 هدفاً.





في الدوري الانجليزي قاد البلوز في 38 مباراة (فاز 21 فوز وتعادل 9 وخسر 8).





- يعد الدوري الأوروبي "اليوروباليج" هو أول لقب في مسيرة ساري





- ساري هو أول مدرب إيطالي يحقق لقب كأس الإتحاد / الدوري الأوروبي منذ ألبرتو ماليساني مع بارما في 1999.