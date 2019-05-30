ملخص الحلقة الـ24 من "أبو جبل".. حسن يعثر على مانجة صانع مفتاح منزله.. ووفاة ابن جيه ابو اليزيد

شهدت الحلقة الـ24 من مسلسل "أبو جبل"، بطولته الفنان مصطفى شعبان، اجواء من الدرما والحزن، والتشويق والاثارة.









وبدات أحداث الحلقة، باستقبال وجيه أبو اليزيد خبر وفاة ابنه أحمد، اثر سقوطه من اعلى المباني بالمشروع السكني، الذي ينفذه شركته، وانهار وجية عند روؤية جثمان ابنه غارقًا في دمائه.









وعثر أبو جبل، على مانجة صانع المفاتيح الذي استخرج نسخه على مفتاح شقه "أبو جبل"، وكان هاربًا إلى محافظة المنيا، بعد علمه بأنه متورط في هذا الحادث.









وأخبر "مانجة"، أبو جبل أنه لم يعلم شيئ عن هذا الحادث، وانه كان على علاقة مع احدى النساء وهي من طلبت منه استخراج نسخه على مفتاح شقته، وانه انفصل عنها بع علمه بوقوع جريمة بهذا المنزل.









وغادر وجيه المقابر بعد دفن انبه، ولم يخبر احد مكانه، وصار في طريقه، وهو يتذكر اهم اقوال ابنه احمد له قبل وفاته، بنما تسلمت رحاب ابنته ادارة الشركات، وقامت بفتح خزنته الشخصية، وعثرت على الشيك الذي كتبه وجيه على سعد زوجها بجميع امواله.







