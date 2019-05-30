نشأت الديهي عن الإرهابي هشام عشماوي: يجب إذاقته العذاب ألف مرة (فيديو)
الخميس 30/مايو/2019 - 03:49 ص
نعيم يوسف
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الإرهابي هشام عشماوي، ضل الطريق، وأضل وخان، وارتكب ما ارتكب من جرائم، ويجب أن يعدم ألف ألف مرة.
وأضاف الديهي، في برنامجه "أهل الشر"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، أنه يجب إذلاله وأن يذوقوا العذاب ألف ألف مرة، موضحا أنه سيذهب إلى مزبلة التاريخ، لافتا إلى الأعمال الإرهابية التي ارتكبها.
وأكد أن وصوله إلى مصر بالطريقة التي جاء بها يزعج قطر والإخوان وتركيا، مشددا على عشماوي ورفاقه عبارة عن "إفرازات صديدية"، من مؤسسة تطهر نفسها دائما -في إشارة للقوات المسلحة المصرية.
وأعرب عن تحيته للمخابرات المصرية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري.
وأضاف الديهي، في برنامجه "أهل الشر"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، أنه يجب إذلاله وأن يذوقوا العذاب ألف ألف مرة، موضحا أنه سيذهب إلى مزبلة التاريخ، لافتا إلى الأعمال الإرهابية التي ارتكبها.
وأكد أن وصوله إلى مصر بالطريقة التي جاء بها يزعج قطر والإخوان وتركيا، مشددا على عشماوي ورفاقه عبارة عن "إفرازات صديدية"، من مؤسسة تطهر نفسها دائما -في إشارة للقوات المسلحة المصرية.
وأعرب عن تحيته للمخابرات المصرية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري.
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